Ilie Bolojan, reacție după violențele de la protestul ciobanilor: „Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce protestul crescătorilor de ovine din Piața Victoriei a degenerat în acte de violență.
Guvernul anunță că a analizat revendicările fermierilor și pregătește mai multe măsuri privind exporturile de animale, închirierea pășunilor și despăgubirea pierderilor provocate de secetă. Executivul face apel la calm și cere încetarea violențelor.
Bolojan cere încetarea violențelor
Premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor și a discutat cu vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre soluțiile care pot fi aplicate.
Guvernul susține că o parte dintre solicitările prezentate la protest au fost deja discutate în cadrul celor șase întâlniri organizate anterior între reprezentanții sectorului ovin și autorități.
Executivul transmite că respectă dreptul la protest pașnic, însă condamnă incidentele produse în Piața Victoriei și cere participanților să renunțe la violență.
Exporturile de ovine, una dintre principalele probleme
Una dintre cele mai importante revendicări ale ciobanilor vizează blocarea exporturilor de ovine și caprine.
ANSVSA a transmis Comisiei Europene un plan de acțiune pentru deblocarea exporturilor. Reluarea acestora depinde acum de aprobarea documentului de către Comisia Europeană.
Guvernul susține că autoritățile încearcă să găsească soluții pentru relansarea comerțului cu animale și pentru reducerea pierderilor suportate de crescători.
Control pentru închirierea pășunilor
Executivul anunță și un control privind modul în care sunt închiriate pajiștile de către autoritățile locale.
Ministerul Agriculturii a început verificările după ce mai mulți fermieri au reclamat posibile nereguli în procedurile de atribuire. Controlul urmărește să stabilească dacă legislația în vigoare a fost respectată.
Problema accesului la pășuni este una dintre nemulțumirile importante ale crescătorilor de animale.
Despăgubiri pentru pierderile provocate de secetă
Ministerul Agriculturii susține și solicitarea fermierilor privind acordarea unor despăgubiri pentru pagubele produse de secetă pe pajiști.
Autoritățile au elaborat o propunere, însă aplicarea măsurii depinde de identificarea banilor necesari. Guvernul avertizează că impactul bugetar ar fi unul semnificativ.
În același timp, Ministerul Agriculturii și organizațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine au pregătit un proiect de lege pentru compensarea costurilor suplimentare de furajare. Adoptarea acestuia va reveni Parlamentului.
Sistem pentru urmărirea transporturilor de animale
O altă măsură anunțată de autorități vizează transporturile de animale.
Ministerul Agriculturii a început demersurile pentru dezvoltarea unui sistem informatic care să permită urmărirea în timp real a transporturilor. Scopul este combaterea transporturilor ilegale și îmbunătățirea controlului sanitar-veterinar.
Guvernul precizează că activitatea ANSVSA este coordonată în această perioadă de Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii.
Guvernul susține că dialogul a continuat
Executivul afirmă că, începând cu 9 iulie 2026, au avut loc șase întâlniri între reprezentanții crescătorilor de ovine și autorități. Discuțiile s-au desfășurat atât la Guvern și Ministerul Agriculturii, cât și la ANSVSA și în teritoriu.
Guvernul mai precizează că la protestul de marți din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație pe care o consideră reprezentativă pentru sectorul creșterii ovinelor.
În contextul violențelor, autoritățile cer încetarea conflictelor și susțin că problemele fermierilor trebuie soluționate prin dialog și măsuri concrete.