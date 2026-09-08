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România, pe primul loc în UE la numărul de elevi per profesor în școala primară

Profesori

Profesori

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 16:29

În 2024, unui profesor îi reveneau, în medie, 18,2 elevi, în timp ce media la nivelul UE era de 13,3 elevi, potrivit celor mai recente date Eurostat.

Țara noastră este singurul stat membru în care raportul depășește 18 elevi pentru un cadru didactic în învățământul primar.

România este urmată de Franța și Cehia, cu câte 17,9 elevi per profesor, Țările de Jos, cu 16,3, și Germania, cu 15,2. La polul opus se află Grecia, cu 7,4 elevi, și Luxemburg, cu 8,2.

Media UE a scăzut în ultimul deceniu

La nivelul Uniunii Europene, raportul a ajuns la 13,3 elevi pentru fiecare cadru didactic în 2024, față de 14,2 în 2014.

Scăderea a fost înregistrată în 23 dintre statele membre. Cele mai mari reduceri au avut loc în Bulgaria, unde indicatorul a coborât de la 17,8 la 10,4, și în Slovenia, de la 15,9 la 10,8 elevi per profesor.

Peste 23 de milioane de elevi în UE

În 2024, în învățământul primar din Uniunea Europeană erau înscriși aproximativ 23,2 milioane de elevi. Numărul a scăzut ușor față de 2023, cu 0,2%, dar este cu 2,9% mai mare comparativ cu 2014.

Franța are cel mai mare număr de elevi din ciclul primar, aproximativ 4,1 milioane, urmată de Germania, Spania și Italia.

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