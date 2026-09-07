Ursula von der Leyen, mesaj ferm din Groenlanda: „Europa alege Groenlanda, iar Groenlanda alege Europa”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 21:44

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Groenlanda în timpul vizitei sale la Nuuk, unde a semnat o nouă declarație privind relațiile dintre Uniunea Europeană, Groenlanda și Danemarca.

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