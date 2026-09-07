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Au ratat prima zi de școală pentru o ultimă zi la mare. Cum și-au prelungit vacanța mai multe familii

Litoral

Litoral

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 19:47

În timp ce milioane de elevi au revenit luni în bănci, câțiva copii și-au prelungit vacanța pe litoral. Vremea favorabilă și prețurile mai mici de la începutul lunii septembrie i-au determinat pe unii părinți să mai rămână o zi la mare, chiar dacă anul școlar 2026-2027 a început deja.

Pe plajele de pe litoral au fost și luni familii cu copii care au ales să amâne întoarcerea acasă. Unul dintre copii a rezumat simplu alegerea familiei: pentru el, prima zi de școală s-a mutat pe plajă.

Întrebat unde este mai bine, la școală sau la mare, răspunsul a venit fără ezitare: „La mare, nu se compară cu liceul”.

Părinții și-au anunțat profesorii

O familie numeroasă din Harghita a profitat pentru prima dată de o vacanță pe litoral la început de septembrie. Părinții au spus că profesorii au înțeles situația și că familia urma să plece spre casă după încă o zi de vacanță.

Și o familie din Brașov a ales să rămână la mare. Părinții au anunțat cadrele didactice că elevii vor întârzia cu revenirea la cursuri.

Litoralul s-a golit după începerea școlii

Începutul anului școlar a redus semnificativ numărul turiștilor de pe litoral. Potrivit estimărilor reprezentanților din turism, gradul de ocupare a ajuns la aproximativ 20%.

Pentru cei care au mai rămas câteva zile, începutul lui septembrie vine cu temperaturi potrivite pentru plajă și tarife mai accesibile decât în perioada de vârf a sezonului.

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