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Femeie găsită moartă după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Constanța. Poliția face cercetări

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 14:28

O femeie de aproximativ 30 de ani a murit luni, în Constanța, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu.

Polițiștii au fost alertați prin 112 în jurul orei 12:00, iar echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul. Identitatea victimei nu a fost stabilită până în acest moment.

Apel la 112 în jurul prânzului

Polițiștii din Constanța au intervenit după ce au primit un apel care anunța că o persoană a căzut de la un etaj superior al unui bloc de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu.

La fața locului, oamenii legii au găsit o femeie de aproximativ 30 de ani. Echipajul medical sosit pentru intervenție nu a mai putut face nimic pentru victimă și a declarat decesul.

Polițiștii verifică împrejurările

Anchetatorii încearcă acum să stabilească identitatea femeii și să afle exact cum s-a produs căderea.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, victima ar fi căzut de la etajul 10 al imobilului. Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

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