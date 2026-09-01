Pezeshkian, mesaj pentru Putin după reluarea atacurilor americane: „Iranul va învinge”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 19:12

Președintele Iranului, Masud Pezeshkian, i-a transmis lui Vladimir Putin că Teheranul este hotărât să continue confruntarea cu Statele Unite și să reziste atacurilor americane.

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