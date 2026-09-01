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A lovit o copilă cu ATV-ul și a plecat de la locul accidentului. Bărbatul a fost arestat preventiv

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 17:44

Un bărbat de 31 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi condus un ATV sub influența alcoolului, fără să dețină permis, și ar fi lovit o fetiță de 5 ani în localitatea Mera.

Accidentul s-a produs duminică seara, pe o stradă îngustă din Mera. Fetița mergea împreună cu bunica sa pe marginea drumului, în condițiile în care zona nu are trotuar.

Potrivit polițiștilor, ATV-ul condus de bărbat a lovit-o pe copilă din spate. În urma impactului, fetița a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Șoferul a plecat de la locul accidentului

După impact, bărbatul nu ar fi rămas pentru a acorda ajutor și ar fi părăsit locul accidentului.

Polițiștii l-au identificat și l-au reținut. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

ATV-ul pe care îl conducea nu figura, de asemenea, ca fiind înregistrat sau înmatriculat.

Alcool la volan

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, polițiștii i-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Anchetatorii îl cercetează pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Arestat pentru 30 de zile

După ce a fost reținut pentru 24 de ore, bărbatul a fost prezentat instanței. Judecătorul a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și a responsabilității penale a bărbatului. Măsura arestării preventive este una în cursul procesului penal și nu reprezintă o condamnare definitivă.

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