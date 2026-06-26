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Politica· 1 min citire
Kim Jong Un își arată forța militară! Teste de artilerie și rachete cu mesaj dur pentru „dușmani”: „Să simtă neliniște și teamă”
Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unor noi sisteme de artilerie și rachete, într-o demonstrație de forță menită să consolideze capacitatea de atac a țării în zona frontierei sudice, a transmis agenția de stat KCNA.
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