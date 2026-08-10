Nicușor Dan, atac la CCR pe legea integrității. Ce îl nemulțumește la declarațiile de avere ale partenerilor

Președintele României a decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noua lege a integrității, contestând una dintre prevederile referitoare la declarațiile de avere.
Sesizarea vizează obligația ca soții, soțiile sau persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți cu demnitarii să depună declarații de avere.
În argumentația transmisă Curții Constituționale, președintele susține că formularea din lege nu oferă suficiente criterii pentru a stabili în ce situații o relație de cuplu devine relevantă din punct de vedere juridic.
Problema identificată este legată în special de sintagma referitoare la „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”.
Potrivit argumentelor prezentate în sesizare, legea nu precizează elemente concrete precum durata relației, existența unei conviețuiri, gradul de interdependență economică sau asumarea publică a relației.
În aceste condiții, persoana vizată ar ajunge să decidă singură dacă se află sau nu în situația în care trebuie să depună o declarație de avere.
Contestația vine în contextul în care noua lege a integrității a generat dezbateri intense în Parlament, inclusiv în privința modului în care vor fi făcute publice informațiile despre averile demnitarilor și familiilor acestora.
Un element care a atras atenția este și faptul că partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, și-a făcut publice declarația de avere și declarația de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament.
Sesizarea președintelui va fi analizată de judecătorii CCR, care urmează să stabilească dacă prevederea contestată respectă sau nu Constituția.
Miza este importantă pentru aplicarea noii legislații privind integritatea în funcțiile publice, întrucât o eventuală decizie de neconstituționalitate ar putea obliga Parlamentul să modifice prevederea înainte ca aceasta să poată produce efectele dorite.
Până la pronunțarea Curții Constituționale, prevederea privind declarațiile de avere ale partenerilor demnitarilor rămâne una dintre cele mai controversate componente ale noii legi a integrității.