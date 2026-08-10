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Dani Coman, declarație surprinzătoare după ce FC Argeș a bătut Craiova: „Merg la titlu!”

Dani Coman

Dani Coman

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 15:22

FC Argeș a reușit una dintre surprizele etapei și a plecat cu toate cele trei puncte de pe terenul Universității Craiova, după victoria cu 1-0. Deși echipa sa a obținut un succes important, Dani Coman a avut un discurs surprinzător la finalul partidei.

Președintele formației piteștene a recunoscut că Universitatea Craiova a avut o evoluție mai bună în partida de la „Oblemenco” și a avut mai multe ocazii de gol. În opinia sa, victoria lui FC Argeș a venit mai ales datorită determinării jucătorilor.

„Este o victorie muncită. N-ar fi OK să spun că este și meritată. Trebuie să fim realiști, Craiova a jucat mai bine și a avut mai multe ocazii. Important este că s-a terminat cu victoria noastră”, a transmis Dani Coman după meci.

Oficialul piteștenilor nu s-a oprit însă aici. Întrebat despre lupta pentru titlu, Dani Coman a avut o predicție care poate surprinde, mai ales după victoria obținută chiar împotriva oltenilor.

Acesta consideră că Universitatea Craiova are în continuare toate argumentele pentru a se lupta pentru trofeu și în acest sezon. Coman a lăudat lotul formației oltene și organizarea clubului.

„Am întâlnit o echipă foarte bună. Au un lot foarte bun. Sunt convins că vor avea un parcurs important și anul ăsta la ce lot au și la ce organizare au”, a declarat președintele lui FC Argeș.

Dani Coman a făcut și o paralelă cu sezonul precedent, când FC Argeș a reușit, de asemenea, să învingă Craiova cu 1-0 în play-off. La finalul acelui sezon, oltenii au ajuns campioni ai României.

Președintele piteștenilor crede că succesul echipei sale nu schimbă statutul Craiovei de formație importantă în lupta pentru trofee. Mai mult, acesta a avut cuvinte de laudă pentru parcursul pe care oltenii l-au avut în stagiunea precedentă.

Victoria de la Craiova îi duce pe piteșteni la 9 puncte după primele patru etape ale noului sezon. Pentru FC Argeș urmează partida de pe teren propriu cu Oțelul, programată vineri, 14 august.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova rămâne cu 6 puncte după primele patru runde, însă discursul lui Dani Coman arată că adversarii continuă să privească formația olteană drept una dintre echipele capabile să se bată pentru titlu.

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