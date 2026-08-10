Politica· 1 min citire

Noi discuții tehnice pe tema legii salarizării, la Palatul Cotroceni

Legea salarizării

Legea salarizării

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 14:12
Sursărealitatea.net

Noi discuţii tehnice privind proiectul legii salarizării unitare vor avea loc la Palatul Cotroceni în zilele următoare.

La consultări vor participa reprezentanţii partidelor parlamentare şi ai Administraţiei Prezidenţiale, potrivit unor surse politice.

Legea este un jalon important în PNRR şi ar trebui adoptată şi publicată în Monitorul Oficial până la 31 august, pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro.

Dar proiectul nici măcar nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului din cauza neînţelegerilor dintre partidele din fosta coaliţie şi a nemulţumirilor sindicale.

Ministrul interimar al muncii Dragoş Pîslaru a făcut luni un nou apel public la liderii politici pentru adoptarea legii.

El atrage atenţia că este ultima săptămână în care poate fi obţinut un acord politic. În ceea ce priveşte discuţiile cu sindicatele ministrul mai spune că negocierile privind sectoarele sensibile, precum educaţia şi sănătatea, au avansat, în ultimele săptămâni, sub medierea Administraţiei Prezidenţiale.

Dragoş Pîslaru lansează, totodată, un apel către liderii sindicali, cu care speră să aibă discuţii chiar în cursul zilei de marți, privind ultimele modificări aduse proiectului de lege.

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