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Politica· 1 min citire
Liberalul Adrian Veștea, desemnat premier
Adrian Veștea
Publicat14 iun. 2026, 09:18
Sursărealitatea.net
Eugen Tomac și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijin politic.
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