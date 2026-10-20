Luca Niculescu, la prima ședință de Guvern: „Prioritatea este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”

Premierul Luca Niculescu a anunțat marți seara, 20 octombrie 2026, la începutul primei ședințe a noului Guvern, că îmbunătățirea nivelului de trai al românilor reprezintă principala prioritate a Executivului.
După învestirea cabinetului în Parlament și depunerea jurământului, șeful Guvernului a indicat trei urgențe imediate: rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027 și măsurile necesare pentru sezonul rece, în special în sectorul energetic.
Niculescu: „Sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm urgent”
La debutul ședinței, premierul le-a mulțumit miniștrilor care au acceptat să facă parte din noua echipă guvernamentală și a subliniat responsabilitatea pe care o presupune votul de încredere primit din partea Parlamentului.
„Prioritatea, după cum am spus, este îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul a avertizat că membrii Cabinetului vor avea o perioadă aglomerată, în care trebuie să abordeze rapid problemele acumulate în timpul crizei politice.
Niculescu a precizat că Guvernul trebuie să înceapă imediat pregătirile pentru următoarele luni și să stabilească măsurile necesare pentru funcționarea instituțiilor publice și pentru gestionarea provocărilor economice.
Rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027, printre primele măsuri
Una dintre principalele urgențe ale noului Executiv este rectificarea bugetară, care ar urma să fie realizată în perioada următoare. Aceasta trebuie să țină cont de necesitățile instituțiilor publice și de resursele financiare disponibile.
O altă sarcină importantă este pregătirea bugetului de stat pentru anul 2027. Deciziile privind alocarea banilor vor avea un rol esențial în stabilirea priorităților economice și sociale ale Guvernului.
După aproape șase luni de criză politică, Niculescu a afirmat că s-au acumulat numeroase probleme care necesită intervenția unui Executiv cu puteri depline.
Guvernul pregătește măsurile pentru sezonul rece
Premierul a menționat și siguranța energetică în perspectiva iernii. Guvernul trebuie să se pregătească pentru eventuale dificultăți de aprovizionare și pentru problemele care pot apărea în sectorul energetic în lunile următoare.
Acest obiectiv face parte din agenda imediată a Cabinetului, alături de rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul viitor.
Niculescu a transmis că programul de guvernare acoperă toate domeniile vieții publice, însă primele decizii trebuie să răspundă problemelor care nu mai pot fi amânate.
Niculescu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria
Înaintea primei ședințe de Guvern, Luca Niculescu s-a întâlnit la Palatul Victoria cu fostul premier Ilie Bolojan. Noul șef al Executivului i-a mulțumit pentru discuția purtată.
Niculescu a explicat că prima ședință a fost una scurtă, dedicată organizării activității guvernamentale în perioada imediat următoare. El a precizat că miniștrii se vor reuni frecvent pentru a analiza problemele urgente și pentru a coordona măsurile necesare.
Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Membrii Cabinetului au depus apoi jurământul în fața președintelui Nicușor Dan.
Prioritatea anunțată de premier este creșterea nivelului de trai, însă primele teste ale noului Executiv vor fi capacitatea de a gestiona bugetul, pregătirea pentru iarnă și rezolvarea problemelor acumulate în perioada de instabilitate politică.