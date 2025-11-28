Politica· 1 min citire

Mobilizare generală de 1 Decembrie! Mii de oameni ies în stradă la Alba Iulia alături de Călin Georgescu și George Simion

Mobilizare generală de 1 Decembrie! Mii de oameni ies în stradă la Alba Iulia alături de Călin Georgescu și George Simion

Mobilizare generală de 1 Decembrie! Mii de oameni ies în stradă la Alba Iulia alături de Călin Georgescu și George Simion

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 28 nov. 2025, 21:34

Se anunță o atmosferă incendiară de Ziua Națională la Alba Iulia.

Se anunță o atmosferă incendiară de Ziua Națională la Alba Iulia. Orașul Marii Uniri devine punctul de întâlnire pentru mii de români care susțin valorile suveraniste și care vor să marcheze 1 Decembrie într-un mod special.

Evenimentul principal va fi un marș uriaș dedicat unității naționale, la care și-au anunțat prezența nume grele precum Călin Georgescu și liderul AUR, George Simion.

Startul se dă dis-de-dimineață, la ora 09:00, chiar în fața Gării din Alba Iulia. Manifestația este autorizată oficial și este organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, o coaliție care adună la un loc peste 30 de organizații de pe ambele maluri ale Prutului.

Mesajul transmis de organizatori este unul puternic: „Doar uniți vom învinge!”. Ca în fiecare an, se așteaptă ca mii de participanți să umple străzile pentru a celebra unul dintre cele mai importante momente din istoria țării.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

George Simioncalin georgescucub

Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe