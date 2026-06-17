Mohammad Murad, condiții dure pentru susținerea lui Veștea: „Dacă vrea să ia vot din partea AUR, să pună un proiect clar pentru oameni”

Mohammad Murad, deputat AUR, a transmis un mesaj dur la Realitatea PLUS la adresa clasei politice românești, avertizând că țara „se distruge” și că lipsesc oamenii de stat capabili să ia decizii în momente de criză.
Nu e prima oară când apare această problemă, cu toate că la noi, eu am altă am o cultură un pic mai diferită, spunând că e mai bine de 1000 de ori sărac decât o dată trădător. Deci, în cultura mea trădarea este cel mai josnic lucru pe care poate să-l facă un om.
Ce se întâmplă în România este, din păcate, e cum văd o țară care se distruge și nu e prima țară pe care o văd. Am văzut Libanul cum a fost distrus din păcate, și acum văd în România se întâmplă aceleași lucruri, dar în pace.
Din pacate n-avem oameni de stat. Până acum am fost jignit în fiecare zi spunând de noi că suntem extremiști, suntem antiocidentali, suntem antieuropeni.
Murad: „Mi se pare șocant cum am fost tratați, cu ură, nu democratic”
Parlamentarul AUR a acuzat că formațiunea sa a fost tratată „cu ură, nu democratic”, subliniind că deputații și senatorii partidului nu au avut drepturi egale cu ceilalți 464 de parlamentari, fiindu-le interzis accesul la guvernare, la dialog instituțional și la inițiative legislative.
În Parlamentul României sunt 464 de parlamentari, însă doar cei de la AUR nu au drepturi egale cu ceilalți. Parlamentarii de la AUR n-au voie să fie la guvernare, n-au voie să fie în dialog cu cei de la guvernare, nu avem voie să avansăm o inițiativă legislativă. Deci mi se pare șocant cum am fost tratați, cu ură, nu democratic.
Cu toate astea, vă spun foarte sincer, când mă uit, România trebuie salvată cu orice preț. Deciziile sunt foarte greu de luat, șocant să fiu nevoit eu ca parlamentar să dau votul și să pun în funcție niște persoane care sunt convinși că nu sunt pe măsura așteptărilor.
„Dacă mergem mai departe pe ce a făcut Bolojan de ce trebuie să-l schimbăm?”
Murad a criticat și declarația lui Veștea că va continua „pe programul Bolojan”.
L-am rugat pe domnul Veștea, indirect, nu direct, să vină cu măsuri concrete pe o pagină, să spună ce are de făcut. Din păcate, prima ieșire a spus că vom merge mai departe pe programul Bolojan. Întrebarea mea este dacă mergem mai departe pe ce a făcut Bolojan de ce trebuie să schimbăm pe Bolojan?
Nu, e nevoie de un proiect de țară, ne învârtim în jurul anumitor persoane, ne învârtim pe niște socoteli care nu aparțin AUR, socotelile nu sunt ale noastre ca partid, noi suntem în opoziție clar, un partid unit, foarte disciplinat și vă spun și vă garantez eu personal, că sunt 90 de parlamentari care vor vota toți la fel, nu există în AUR, există foarte multe divergențe de opinie, dar nu există în AUR tabere.
„Decizia susținerii lui Veștea aparține președintelui Simion”
Decizia aparține domnului președinte Simion. Eu personal aș opta pentru da, pentru că e nevoie de oameni maturi, oameni de stat, care știu să ia decizii în momente critice a României.
România are nevoie de fiecare dintre noi acum. Și trebuie să mergem la domnul Veștea cu agenda cetățeanului, nu agenda politică, cum să luăm mai multe voturi. E nevoie de oameni responsabili acum. Și cred că domnul Simion e în starea să ia cele mai grele decizii, cu toate că am fost tratați cu foarte multe ură, lucru care nu e normal într-o democrație și într-o țară europeană.
Eu vă spun un lucru, AUR, așa cum îi știu eu pe colegii mei și pe domnul Simion, nu suntem visători de scaune și de funcție. Noi vrem soluție. Dacă domnul Veștea dorește să ia un vot din partea AUR, să pună un proiect clar, niște decizii clare care trebuie luate, care privesc pe oameni. Pentru că din păcate, de un an de zile, oamenii sunt din ce în ce mai săraci.
Acum sunt pe litoral eu, și vă spun că toate hotelurile sunt goale, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată acest lucru. E nevoie de soluții concrete, scurte, ușor de înțeles, pentru că e vorba de o țară, nu vorba de nici combinații politice, nici aranjamente sub masă, nici un vot luat pentru un lucru sau altul. Nu, e nevoie de oameni demni. Avem nevoie de oameni demni.
„Georgescu a fost nedreptățit. Mii de români sunt tratați de stat într-un mod total nerespectuos”
Murad s-a declarat și de acord cu suspendarea președintelui Nicușor Dan și a apărat drepturile lui Călin Georgescu, susținând că acesta „a fost nedreptățit" și că anularea alegerilor a reprezentat o lovitură dată democrației.
Da, eu sunt de acord (n.r. cu suspendarea lui Nicușor Dan). E un subiect foarte delicat. Din păcate, s-au făcut foarte multe, ca cetățean vă spun și cum văd. Domnul Georgescu a fost nedreptățit. Dar orice român putea să aibă aceeași soartă. Și acum, când vă spun eu, sunt mii de români care, din păcate, sunt tratați de statul român într-un mod total nerespectuos.
Și domnul Georgescu a fost o persoană care din punctul meu de vedere a avut toate drepturile egale cu orice alt cetățean. Ce s-a făcut în alegeri? Dacă rezultatul democrației n-a fost pe placul lor, au anulat așa-numita democrație, spunând că ei sunt occidentali și cei care nu sunt de acord cu ei sunt anti-occidentali și sunt extremiști.
Eu vă întreb, domnul Veștea, până acum două zile, cu toate că îl respect și îl cunosc, spunea că discută cu toate partidele care au făcut parte din fosta alianță. Dar n-a zis nimic de AUR. M-a șocat chestia asta. Și nu mi-a plăcut. Ce s-a întâmplat? Că acum a devenit un om de bună credință, să spună că acum vom discuta și cu alții de la AUR. Înseamnă că a arătat o slăbiciune, nu? Eu n-am vrut, n-aș vrea să trădez un subiect politic, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad.