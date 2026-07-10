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Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după incendiile care au devastat Europa:”România își reafirmă disponibilitatea de a-și sprijini partenerii europeni”

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat10 iul. 2026, 16:52
SursăRealitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri după-amiază un mesaj de solidaritate în urma incendiilor de vegetație care au devastat provincia Almería din Spania și alte regiuni din sudul Europei, reafirmând disponibilitatea țării noastre de a-și ajuta partenerii europeni.

”Gândurile mele se îndreaptă către familiile care şi-au pierdut persoanele dragi”

”Am fost profund întristat să aflu despre incendiile devastatoare care au cuprins provincia Almería din Spania, provocând numeroase victime şi lăsând multe comunităţi în doliu. Gândurile mele se îndreaptă către familiile care şi-au pierdut persoanele dragi, precum şi către pompierii şi serviciile de urgenţă care lucrează fără încetare pentru a stinge incendiile”,a scris Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

”România îşi reafirmă disponibilitatea de a fi alături şi de a-şi ajuta partenerii europeni”

Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”România îşi exprimă solidaritatea cu Spania şi cu poporul spaniol în aceste momente dureroase”. 

”Solidaritatea României se extinde, de asemenea, către populaţia din sudul Franţei, Portugalia şi Grecia, care s-a confruntat, la rândul său, cu incendii de pădure devastatoare şi evacuări în masă în ultimele zile. În aceste momente dificile, România îşi reafirmă disponibilitatea de a fi alături şi de a-şi ajuta partenerii europeni în faţa provocărilor tot mai mari generate de schimbările climatice, canicula extremă şi incendiile de pădure”, a mai spus Nicuşor Dan.

Mesajul președintelui României a venit la scurt timp, după ce 12 persoane au murit într-un incendiu de vegetaţie izbucnit în provincia Almería, în sudul Spaniei.

 

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