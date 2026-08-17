Nicușor Dan va desemna un nou premier. Anunțul făcut de Eugen Tomac despre următoarea propunere

Președintele Nicușor Dan pregătește o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, însă aceasta va fi făcută după ce va exista o variantă acceptată de partidele politice, susține consilierul prezidențial Eugen Tomac. Acesta spune că șeful statului discută în permanență cu liderii politici pentru găsirea unei soluții care să permită depășirea crizei politice.

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