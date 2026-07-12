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Politica· 1 min citire
Războiul declarațiilor dintre Trump și Iran: Teheranul spune că a închis Strâmtoarea Ormuz, liderul SUA anunță că navele pot circula
Strâmtoarea Ormuz
Publicat12 iul. 2026, 17:34
SursăRealitatea.net
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică faptul că Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului comercial, în ciuda atacurilor reciproce dintre SUA și Iran.
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