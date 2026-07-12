Negocieri la nivel înalt pe ruta petrolului: Cum încearcă SUA și Iranul să prevină o criză în Strâmtoarea Ormuz

Diplomația revine în prim-plan pentru a stinge fitilul unui potențial conflict americano-iranian. În timp ce retorica agresivă continuă public, în spatele ușilor închise din Oman și Arabia Saudită au loc consultări intense, concentrate pe Strâmtoarea Ormuz—punctul nevralgic prin care trece o mare parte din petrolul mondial.
O serie de demersuri diplomatice de maximă urgență au fost declanșate pe axa Washington - Teheran, într-o încercare contracronometru de a reduce tensiunile explozive din Orientul Mijlociu. În timp ce retorica agresivă și bombardamentele au fost reluate, marile puteri regionale și globale caută soluții pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz, cel mai critic punct de tranzit pentru comerțul energetic mondial.
Ofensivă diplomatică în Oman și Arabia Saudită
Pentru a evita o escaladare militară de proporții, canalele de comunicare din regiune au fost reactivate prin intermediul a doi actori-cheie:
Misiunea iraniană în Oman: Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, s-a deplasat la Muscat (Oman), un mediator tradițional între Teheran și Occident. Scopul principal al vizitei este stabilirea unui mecanism de siguranță pentru tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.
Axa Washington - Riad: Președintele american Donald Trump a purtat o discuție telefonică strategică cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Dialogul s-a concentrat pe garantarea securității maritime în fața noilor amenințări.
De ce a eșuat armistițiul: Memorandumul din 17 iunie, declarat nul
Situația din regiune s-a degradat rapid după ce Washingtonul a decis să reia atacurile aeriene asupra unor obiective iraniene. Administrația americană acuză Teheranul de încălcarea acordurilor internaționale, după ce trei nave comerciale au fost atacate în zona Strâmtorii Ormuz.
În acest context, Donald Trump a anunțat oficial că memorandumul semnat pe 17 iunie nu mai este valabil. Acest document permisese inițial:
Redeschiderea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz;
Relaxarea temporară a sancțiunilor economice impuse Iranului;
O fereastră de 60 de zile pentru negocieri privind programul nuclear.
De cealaltă parte, șeful diplomației de la Teheran a condamnat public acțiunile SUA, susținând că reluarea bombardamentelor și impunerea de noi sancțiuni economice reprezintă o încălcare directă a acordului din partea americanilor.
Dinastia Khamenei și retorica răzbunării
Tensiunile sunt alimentate și de o componentă profund personală la vârful regimului de la Teheran. Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a reiterat public promisiunea de a răzbuna moartea tatălui său, Ali Khamenei. Fostul lider suprem a fost ucis pe 28 februarie, în urma unui bombardament de amploare care a marcat declanșarea conflictului militar cu implicarea SUA și a Israelului.
Avertismentul Washingtonului: Pe fondul unor rapoarte secrete privind posibile planuri ale Teheranului de a organiza un atentat la viața sa, Donald Trump a lansat un avertisment dur, amenințând Iranul cu bombardamente devastatoare în cazul unei tentative de atac.
Care sunt riscurile globale?
Blocarea sau destabilizarea Strâmtorii Ormuz reprezintă cel mai negru scenariu pentru economia globală. Prin acest coridor maritim îngust trece zilnic aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol. Orice conflict prelungit în această zonă poate declanșa:
O explozie a prețurilor la carburanți la nivel mondial;
Perturbări majore în lanțurile de aprovizionare cu energie;
O criză inflaționistă globală greu de controlat.
Eforturile diplomatice din Oman și Arabia Saudită rămân, în acest moment, singura barieră în fața unui conflict regional generalizat.