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Actualitate· 2 min citire
Dosar penal după tragedia din Munții Bucegi. O femeie a murit, iar trei alpiniști au fost răniți
Operațiunea de salvare din Munții Bucegi
Publicat11 iul. 2026, 21:06
SursăRealitatea.net
Polițiștii au deschis un dosar penal după accidentul grav produs sâmbătă, 11 iulie, în zona Brâna Albișoarei din Munții Bucegi. O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața, iar alți trei membri ai grupului, toți bărbați, au fost răniți și transportați la spital.
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