SUA acceptă propunerea Iranului de a continua negocierile, deși președintele Trump a declarat armistițiul încheiat

Publicat 10 iul. 2026, 19:29 Sursă Realitatea.Net

Schimbare majoră de strategie la Casa Albă: deși președintele Donald Trump a declarat vineri că armistițiul dintre SUA și Iran s-a încheiat, Washingtonul a făcut un pas neașteptat către diplomație. Statele Unite au acceptat oficial cererea Teheranului de a continua negocierile, într-o tentativă de a opri degradarea totală a securității din regiune.

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