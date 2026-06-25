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România, somată de Iran să explice „întregii lumi” de ce a acordat sprijin SUA în război

Război SUA-Iran

Război SUA-Iran

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de „complicitate activă” la „războiul de agresiune ilegal” declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, în urma unor declarații ale secretarului general al Alianței, Mark Rutte.

Baghai a reacționat pe platforma X după ce Rutte a dezvăluit, într-un interviu acordat Fox News, că „500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia” pentru a sprijini operațiunea militară „Epic Fury", lansată pe 28 februarie.

Atac la NATO

Totodată, secretarul general NATO a precizat că aeroportul din București și-a redus zborurile comerciale pentru a face loc aeronavelor de realimentare, iar pe durata conflictului au fost efectuate între 4.000 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene.

„Este vorba de o mărturisire clară și zdrobitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU”, a scris Baghai, subliniind că Italia și România au fost menționate explicit de Rutte ca țări participante.

Iran cere României și Italiei să ofere explicații cetățenilor și întregii lumi pentru sprijinul SUA în război

Diplomatul iranian a cerut acestor state să ofere explicații „propriilor cetățeni și întregii lumi” cu privire la sprijinul acordat operațiunii americano-israeliene.

Între timp, Ministerul Apărării din Italia a respins miercuri afirmațiile lui Rutte, considerând că declarațiile sale au transmis „un mesaj complet înșelător". Roma a precizat că a permis Statelor Unite să utilizeze bazele italiene exclusiv pentru zboruri tehnice și logistice, nu pentru misiuni de luptă.

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