Vizita secretă la Moscova. Ce i-ar fi propus șeful CIA lui Putin - PRESĂ

Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în timpul vizitei sale secrete la Moscova. Potrivit unor surse citate de publicația americană Axios, demersul ar face parte din eforturile administrației americane de a relansa negocierile și de a pune capăt războiului din Ucraina.
Propunerea lui Ratcliffe ar fi fost făcută în timpul întâlnirilor pe care șeful CIA le-a avut marți, la Moscova, cu șefii serviciilor de informații rusești. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, este prima dată când Ratcliffe s-a implicat personal în eforturile diplomatice făcute pentru găsirea unei soluții la războiul dintre Rusia și Ucraina.
Ce a urmărit șeful CIA la Moscova
Vizita lui John Ratcliffe la Moscova ar fi avut, printre altele, scopul de a afla dacă șefii serviciilor de informații rusești îl pot determina pe Vladimir Putin să facă pași pentru reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, mediate de Statele Unite. În acest context, directorul CIA s-a întâlnit cu Serghei Narîșkin, șeful serviciului rus de informații externe SVR, și cu Alexander Bortnikov, directorul FSB.
Potrivit surselor citate de Axios, Ratcliffe ar fi considerat că Bortnikov poate avea un rol constructiv în reluarea eforturilor diplomatice.
Publicația The New York Times a relatat, la rândul său, că șeful CIA i-ar fi prezentat acestuia o evaluare sumbră a situației de pe front și ar fi îndemnat Rusia să ajungă la un acord înainte ca războiul să se agraveze.
Până la ora transmiterii acestei știri, CIA nu a comentat informațiile.
Zelenski, informat despre discuțiile de la Moscova
Oficialii americani l-au informat vineri pe Volodimir Zelenski despre discuțiile purtate de John Ratcliffe la Moscova, inclusiv despre propunerea legată de organizarea unui summit între Donald Trump, Vladimir Putin și președintele ucrainean.
Administrația Trump a mai avansat această idee și în trecut, iar Zelenski a acceptat atunci, în timp ce Putin a respins-o.
În cadrul discuțiilor de la Moscova, Ratcliffe ar fi abordat și posibilitatea reluării negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, potrivit oficialilor americani care l-au informat pe Zelenski.
De cealaltă parte, Donald Trump a declarat pentru Axios că vizita șefului CIA la Moscova a fost „o chestiune de rutină” și nu a avut ca scop transmiterea unui avertisment Rusiei în legătură cu un eventual atac asupra teritoriului NATO.
De ce se teme Ucraina
În timp ce Statele Unite încearcă să relanseze negocierile de pace, oficialii ucraineni rămân extrem de sceptici cu privire la intențiile lui Vladimir Putin legate de conflictul armat demarat în 2022. Aceștia susțin că dețin informații potrivit cărora liderul de la Kremlin ar pregăti o nouă escaladare majoră a războiului.
De altfel, adjunctul șefului de cabinet al lui Zelenski, Pavlo Palisa, a declarat vineri că Putin ar fi ordonat armatei ruse să pregătească mai multe scenarii pentru o ofensivă în nordul Ucrainei. Kievul și Cernihivul ar fi fost identificate drept zone-cheie.
Negocierile de pace, blocate de câteva luni
Remintim că negocierile dintre Rusia și Ucraina - intermediate de administrația Trump - au fost suspendate la mijlocul lunii februarie, după izbucnirea războiului cu Iranul. În ultimele luni, trimișii Casei Albe Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții separate cu negociatorii ruși și ucraineni. Progresele au fost însă limitate.
În legătură cu acest aspect, șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, a declarat joi că negocierile cu Rusia, mediate de Statele Unite, ar putea fi reluate în septembrie.
Vineri, Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru „tonul necesar al conversației cu Rusia” și a afirmat că administrația Trump promovează o viziune realistă asupra pașilor care trebuie făcuți pentru încheierea războiului.