Cât va dura acordul energetic dintre Venezuela și SUA. Anunțul președintei Delcy Rodriguez

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat că acordul energetic încheiat cu Statele Unite va fi valabil 25 de ani și urmărește creșterea producției de țiței la peste 1,5 milioane de barili pe zi. Oficialul de la Caracas susține că Venezuela își va păstra proprietatea și suveranitatea asupra resurselor naturale, relatează Reuters.
Acord energetic Venezuela-SUA, valabil 25 de ani
Delcy Rodriguez a descris acordul drept unul „istoric”, despre care afirmă că va contribui la relansarea economiei Venezuelei și la creșterea veniturilor statului.
„Acest proiect bilateral pe 25 de ani prevede dezvoltarea a 17 câmpuri petroliere strategice, cu un obiectiv de producție de peste 1,5 milioane de barili pe zi”, a declarat Rodriguez la postul public de televiziune VTV.
Președinta interimară a precizat că această țintă se referă exclusiv la acordul bilateral dintre Venezuela și Statele Unite. Obiectivul de 1,5 milioane de barili pe zi reprezintă doar o etapă inițială, planul mai amplu prevăzând și dezvoltarea a opt noi blocuri petroliere.
Venezuela susține că își păstrează suveranitatea asupra petrolului
Rodriguez a afirmat că Venezuela va păstra „proprietatea și suveranitatea” asupra resurselor sale naturale, în timp ce va beneficia de capitalul, tehnologia și expertiza operațională necesare pentru redresarea industriei petroliere.
Potrivit oficialului venezuelean, acordul ar putea genera aproximativ 209 miliarde de dolari pentru stat, calculul fiind realizat la un preț de referință de 65 de dolari pentru un baril. Rodriguez a subliniat însă că prețul petrolului poate fluctua.
Ea a mai declarat că 19 dolari din fiecare baril produs și vândut în cadrul acordului ar urma să ajungă direct în Venezuela, ceea ce ar reprezenta o creștere importantă a veniturilor guvernului.
Ce spune Trump
Anunțul vine după ce președintele american Donald Trump a prezentat vineri planurile Statelor Unite de a prelua controlul parțial asupra vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei.
Trump a susținut că firmele americane vor putea contribui la relansarea industriei energetice venezuelene, aflată în dificultate, iar petrolul suplimentar ar putea reprezenta o nouă sursă de țiței pentru piața americană.
Președintele SUA a oferit puține detalii despre acord, afirmând că Statele Unite și-au asigurat controlul majoritar asupra a peste 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei, printr-un parteneriat cu sectorul privat.
Venezuela are cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume, însă producția sa este de aproximativ 1,25 milioane de barili pe zi, mult sub potențialul țării, după ani de subinvestiții, gestionare defectuoasă și sancțiuni.