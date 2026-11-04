Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu pentru validarea serviciilor medicale. Anunțul făcut de CNAS
Cardul de sănătate / Agerpres
CNAS prelungește până la 30 noiembrie suspendarea obligativității semnării serviciilor medicale cu cardul de sănătate. Ce trebuie să știe pacienții.
Românii pot beneficia de servicii medicale în sistemul public de sănătate fără ca acestea să fie obligatoriu semnate cu cardul național de sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a decis să mențină suspendată temporar regula care condiționează validarea serviciilor medicale de utilizarea cardului, măsura fiind valabilă până la sfârșitul lunii noiembrie 2026.
Decizia vine în contextul procesului de modernizare a sistemului informatic de sănătate și al integrării Cărții Electronice de Identitate în platformele utilizate de furnizorii de servicii medicale.
Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu până la finalul lunii noiembrie
Potrivit anunțului transmis de CNAS, serviciile medicale pot fi validate chiar dacă nu au fost semnate electronic prin intermediul cardului național de sănătate.
Instituția a precizat că regula care impune semnarea serviciilor cu cardul rămâne dezactivată până la 30 noiembrie 2026, atât timp cât Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este funcțională.
Astfel, lipsa semnăturii electronice aplicate prin card nu reprezintă un motiv pentru respingerea serviciilor medicale la validare.
CNAS subliniază că mesajul „serviciul nu a fost semnat cu cardul” are, în această perioadă, doar caracter de avertizare și informare.
Măsura urmărește evitarea blocajelor administrative și tehnice care ar putea afecta accesul pacienților la consultații, investigații, tratamente și medicamente.
Atenție! Celelalte reguli privind serviciile medicale rămân în vigoare
Decizia CNAS nu înseamnă eliminarea cardului național de sănătate și nici renunțarea la toate condițiile necesare pentru decontarea serviciilor medicale.
Reprezentanții instituției precizează că toate celelalte reguli privind validarea și decontarea serviciilor acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate continuă să se aplice.
Prin urmare, suspendarea temporară vizează strict obligativitatea semnării electronice cu cardul, nu întregul mecanism de verificare a drepturilor pacienților.
Scopul este ca eventualele disfuncționalități tehnice să nu afecteze activitatea cabinetelor medicale, a spitalelor, farmaciilor și celorlalți furnizori din sistem.
Cartea electronică de identitate poate fi folosită în sistemul de sănătate
O altă schimbare importantă vizează introducerea Cărții Electronice de Identitate (CEI) în sistemul informatic al asigurărilor de sănătate.
Potrivit CNAS, atât cardul electronic de asigurări de sănătate, cât și noua carte electronică de identitate pot fi utilizate pentru autentificarea utilizatorilor și semnarea serviciilor medicale.
Cele două documente funcționează prin sisteme tehnice distincte, iar integrarea lor presupune adaptarea și sincronizarea aplicațiilor informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale.
Tocmai de aceea, autoritățile au decis să mențină temporar suspendată regula semnării obligatorii cu cardul, pentru a permite continuarea testelor și remedierea eventualelor probleme tehnice.
Implementarea noilor funcționalități se realizează etapizat, pe măsură ce infrastructura informatică este adaptată.
Ce trebuie să facă pacienții când merg la medic
Pentru pacienți, decizia CNAS înseamnă că serviciile medicale nu ar trebui să fie respinse doar pentru că nu au fost semnate cu cardul de sănătate.
Instituția recomandă totuși furnizorilor să utilizeze cardul național de sănătate sau cartea electronică de identitate ori de câte ori acest lucru este posibil.
De asemenea, medicii, farmaciile și ceilalți furnizori sunt încurajați să raporteze eventualele probleme întâmpinate în procesul de autentificare și semnare electronică.
Măsura are caracter temporar și urmărește asigurarea continuității serviciilor medicale, inclusiv eliberarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale.
Până la noi modificări anunțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, românii trebuie să țină cont că actualul card nu a fost anulat, iar celelalte condiții de acordare și decontare a serviciilor medicale rămân aplicabile.
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