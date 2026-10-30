Ședință extraordinară la Consiliul Local Ploiești. Două proiecte importante, pe ordinea de zi

Consiliul Local Ploiești a fost convocat în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi: bugetul pentru gestionarea câinilor fără stăpân și transportul public.
Consiliul Local Ploiești a fost convocat vineri, 30 octombrie 2026, într-o ședință extraordinară, organizată de îndată. Pe ordinea de zi se află două proiecte de hotărâre care vizează activitatea unor servicii publice importante pentru municipiu: gestionarea câinilor fără stăpân și transportul local de persoane.
Proiectele au fost inițiate de primarul municipiului Ploiești, Mihai-Laurențiu Polițeanu, și urmează să fie analizate de consilierii locali.
Rectificarea bugetului pentru Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân
Primul proiect supus dezbaterii vizează aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Ploiești SRL.
Documentul include și estimările financiare pentru anii 2027 și 2028.
Rectificarea bugetară urmărește actualizarea prevederilor financiare ale societății, în funcție de necesitățile și cheltuielile aferente activității desfășurate în municipiu.
Societatea are responsabilități privind gestionarea câinilor fără stăpân, un serviciu public important pentru siguranța comunității și administrarea problemelor legate de animalele fără stăpân.
Transportul public din Ploiești, un alt subiect important al ședinței
Al doilea proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi privește asigurarea continuității serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Ploiești.
Proiectul vizează menținerea serviciului de transport în condițiile prevăzute de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate nr. 21980/04.11.2019.
Măsura are în vedere continuitatea transportului public destinat locuitorilor municipiului, astfel încât deplasările cu mijloacele de transport în comun să nu fie afectate de eventuale probleme administrative sau contractuale.
Inițiativa aparține primarului Mihai-Laurențiu Polițeanu.
Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi
Potrivit convocatorului publicat de administrația locală, consilierii municipali au de analizat două proiecte:
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Ploiești SRL, cu estimări pentru 2027 și 2028.
Asigurarea continuității serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Ploiești.
Ședința extraordinară a Consiliului Local Ploiești are loc în contextul necesității adoptării unor decizii administrative privind funcționarea serviciilor publice locale.