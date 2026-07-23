Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem energie la ore diferite?

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 23 iul. 2026, 09:51

De ce ne simțim plini de energie dimineața, iar alții abia seara? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre ritmul biologic, factorii care ne influențează nivelul de energie și cum ne putem adapta stilul de viață pentru un organism mai echilibrat.

Nu toți oamenii funcționează la fel pe parcursul zilei. Unii sunt plini de energie dimineața, alții abia se activează seara. Acest lucru ține de cronotip, adică ritmul biologic individual. Unii sunt „matinali”, alții „de seară”, iar acest tipar este influențat genetic și hormonal.

Problema apare atunci când stilul de viață nu se aliniază cu acest ritm. De exemplu, o persoană activă seara, dar obligată să funcționeze dimineața devreme, va resimți constant oboseală. Înțelegerea propriului ritm poate ajuta la organizarea mai eficientă a zilei. Activitățile care necesită concentrare pot fi programate în perioadele de vârf, iar cele ușoare în momentele de energie scăzută.

Nu este vorba doar despre disciplină. Este despre a lucra cu corpul tău, nu împotriva lui. 

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