Canalul de Urgență pentru medicamente, mecanism esențial pentru pacienții care au nevoie rapidă de tratament

Canalul de Urgență dezvoltat de Unifarm devine un instrument tot mai important pentru pacienții care se confruntă cu dificultăți în obținerea unor medicamente necesare. Lansat în 2024, mecanismul a fost creat pentru situațiile în care circuitul comercial obișnuit nu reușește să răspundă suficient de rapid cererii din piață.

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