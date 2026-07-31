Sanatate· 1 min citire

SANITAS: Niciun scenariu favorabil pentru angajații din sănătate în proiectul Legii salarizării

Grevă SANITAS

Grevă SANITAS

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 31 iul. 2026, 07:29

Reprezentanții Federației SANITAS susțin că actualul proiect al Legii salarizării nu este favorabil angajaților din sistemul sanitar, indiferent de scenariul analizat. Concluzia a fost anunțată după o ședință de lucru de opt ore desfășurată la Ministerul Sănătății.

La întâlnire au participat specialiști ai Băncii Mondiale, experți ai Ministerului Muncii, reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai celeilalte federații sindicale reprezentative din domeniu. SANITAS afirmă că a acceptat discuțiile pentru a analiza toate variantele posibile ale proiectului de lege.

Peste 40% dintre angajați ar rămâne pe sume compensatorii

Potrivit federației, în cele mai optimiste scenarii, peste 40% dintre lucrătorii din sănătate — în special medici și asistenți din secțiile grele — ar rămâne pe sume compensatorii, ceea ce ar indica o scădere a veniturilor.

SANITAS respinge proiectul

Sindicaliștii spun că toate părțile prezente au recunoscut că proiectul de lege generează pierderi de venituri. În aceste condiții, SANITAS afirmă că nu mai susține actuala formă a legii.

Grevă generală în spitale

Federația SANITAS a declanșat marți grevă generală în spitale, în semn de protest față de proiectul Legii salarizării. Pe durata protestului sunt asigurate urgențele și cazurile medicale complexe.

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