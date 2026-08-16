Semnal de alarmă. Un aditiv alimentar comun, legat de creșterea cazurilor de sinucidere la tineri

Avertisment dur lansat de cercetătorii britanici: un aditiv alimentar extrem de comun este legat de un val de decese prin sinucidere în rândul populației tinere și masculine. Experții susțin că impactul acestei substanțe este grav subevaluat, iar efectele sale la nivel demografic ar putea fi mult mai profunde decât se credea inițial.
O substanță chimică utilizată la scară largă pentru conservarea alimentelor a fost identificată drept o cauză directă în creșterea recentă a numărului de decese prin sinucidere din Marea Britanie. Impactul este resimțit disproporționat de mult în rândul tinerilor și bărbaților. Conform ScienceDaily, cercetătorii au analizat datele colectate între 2019 și 2024 și avertizează că este nevoie urgentă de măsuri de sănătate publică pentru a restricționa accesul la această substanță periculoasă.
În timp ce rata generală a sinuciderilor din Marea Britanie s-a menținut pe o pantă descendentă începând cu anii 1990, ultimele date indică un trend ascendent cauzat de intoxicația intenționată cu nitrit de sodiu — o problemă semnalată deja la nivel global.
Ce au descoperit cercetătorii în analizele medico-legale
Pentru a evalua gravitatea situației, o echipă de specialiști a realizat o analiză retrospectivă a probelor trimise de legiști, patologi și forțele de poliție către principalul laborator de testare din țară. În perioada martie 2019 – august 2024, au fost înregistrate 274 de probe recoltate din 201 cazuri suspecte de intoxicație (atât accidentală, cât și intenționată) provenite din Marea Britanie, Irlanda și Gibraltar.
Studiul final s-a bazat pe 164 de cazuri validate de medici (82% din total), confirmând o creștere accelerată a numărului de solicitări după anul 2019, când laboratorul a început raportarea specifică a acestui metabolit.
Tinerii și bărbații sunt cele mai afectate categorii
Vârsta medie a persoanelor implicate a fost de 28 de ani, cu o plajă de vârstă cuprinsă între 14 și 82 de ani. Datele arată un dezechilibru major în distribuția pe vârste și sexe:
Tinerii din Generația Z și Milenialii reprezintă împreună 71% din totalul cazurilor (38% Mileniali și 33% Generația Z).
Minorii (sub 18 ani) au alcătuit 4% din totalul victimelor analizei.
Bărbații au fost mult mai afectați decât femeile, înregistrându-se 109 cazuri în rândul bărbaților față de 52 în rândul femeilor. Bărbații au deținut majoritatea în aproape toate categoriile de vârstă.
Analizele toxicologice de sânge au arătat concentrații extrem de mari de nitrit și nitrat. În 87% din cazuri, valorile depășeau de peste 100 de ori nivelul fiziologic normal, ceea ce confirmă că ingestia substanței a fost un act voluntar.
Impactul real ar putea fi mult mai grav
Autorii cercetării subliniază că aceste cifre reprezintă cel mai probabil doar o fracțiune din amploarea reală a fenomenului. Testarea toxicologică specifică pentru nitrit de sodiu nu este o procedură standard în fiecare anchetă de sinucidere, iar întârzierile dintre momentul decesului și recoltarea probelor pot afecta acuratețea măsurătorilor.
Echipa de cercetare atrage atenția că accesul facil la informații nocive pe internet amplifică riscul în rândul tinerilor cu un grad ridicat de alfabetizare digitală. În consecință, experții cer autorităților să aplice rapid reglementări stricte pentru reducerea accesului liber la nitritul de sodiu și blocarea conținutului periculos din mediul online.