Spitalele își vor putea modifica statele de personal fără aprobarea prealabilă a Ministerului Sănătății
Spitalele își vor putea modifica statele de personal
Ministerul Sănătății propune simplificarea procedurilor pentru spitale. Află cum vor putea fi modificate statele de personal și ce reguli rămân în vigoare.
Ministerul Sănătății propune simplificarea procedurilor administrative pentru spitalele aflate în subordinea sa. Unitățile sanitare vor putea actualiza statele de personal la nivel propriu, fără să mai solicite aprobarea prealabilă a ministerului pentru fiecare modificare individuală, cu respectarea legislației în vigoare.
Instrucțiunea elaborată de Ministerul Sănătății urmărește reducerea birocrației și eficientizarea activității de gestionare a resurselor umane. Documentul a fost transmis spitalelor pentru consultare, acestea având la dispoziție 10 zile pentru a formula observații și propuneri. Măsura nu este încă definitivă, urmând să intre în vigoare după încheierea acestei etape și finalizarea formei documentului.
Ce se schimbă în spitale în privința statelor de personal
Conform noilor prevederi propuse, conducerile spitalelor vor putea gestiona direct anumite modificări individuale ale încadrării personalului, fără să mai fie necesar un ordin al ministrului pentru fiecare situație.
Măsura vizează, de exemplu, cazurile în care un angajat își finalizează studiile și poate ocupa, în condițiile legii, o funcție corespunzătoare noii calificări.
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, consideră că astfel de situații administrative pot fi soluționate mai rapid la nivelul unităților sanitare, fără încărcarea ministerului cu un volum mare de documente.
Potrivit datelor prezentate de oficial, în 2025, din cele 790 de documente emise de minister în acest domeniu, 740 de ordine au vizat modificarea statelor de personal, în timp ce 50 au vizat modificări ale statelor de funcții.
Ministerul Sănătății păstrează controlul asupra numărului de posturi
Simplificarea procedurilor nu înseamnă că spitalele vor putea decide în mod liber câte posturi au sau cum își reorganizează activitatea.
Ministerul Sănătății va continua să aprobe statele de funcții, structurile organizatorice și organigramele unităților sanitare aflate în subordinea sa. Acestea trebuie să respecte normativele de personal, numărul de posturi repartizat și bugetul aprobat.
De asemenea, spitalele vor avea în continuare obligația de a respecta numărul maxim de posturi alocat și limitele bugetare stabilite.
Prin urmare, schimbarea vizează în principal reducerea formalităților administrative pentru modificările individuale, nu eliminarea regulilor privind organizarea și dimensionarea personalului medical.
Cine va răspunde de gestionarea personalului medical
Responsabilitatea pentru administrarea personalului va rămâne la nivelul ordonatorilor de credite, în conformitate cu legislația în vigoare.
Aceștia vor continua să gestioneze încadrarea angajaților, drepturile salariale și promovările profesionale, cu respectarea bugetelor disponibile și a normelor aplicabile.
Obiectivul este ca deciziile administrative curente să fie luate mai rapid, fără ca fiecare modificare individuală să necesite parcurgerea unei proceduri de aprobare la nivel central.
Ministerul recomandă extinderea procedurii și la spitalele administrate local
Ministerul Sănătății recomandă și autorităților administrației publice locale să analizeze posibilitatea aplicării unor principii similare în cazul spitalelor pe care le administrează.
O eventuală preluare a procedurilor trebuie realizată cu respectarea competențelor legale ale autorităților locale și a cadrului normativ în vigoare.
Dacă instrucțiunea va intra în vigoare în forma propusă, schimbarea ar putea reduce volumul documentelor administrative și timpul necesar soluționării unor situații de personal, menținând în același timp controlul asupra organigramelor, numărului de posturi și cheltuielilor salariale.
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