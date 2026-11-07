Spitalul Județean de Urgență Ploiești angajează medici. Sunt disponibile 8 posturi
Angajări la Spitalul Județean de Urgență Ploiești
Spitalul Județean Ploiești angajează 8 medici la UPU-SMURD, Gastroenterologie și Chirurgie plastică. Vezi posturile disponibile și termenele de înscriere.
Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” din Ploiești organizează noi concursuri de angajare pentru medici specialiști și medici rezidenți. Unitatea sanitară scoate la concurs opt posturi în specialitățile chirurgie plastică și reparatorie, gastroenterologie și medicină de urgență.
Persoanele interesate să lucreze în cadrul spitalului din Ploiești trebuie să știe că perioadele de înscriere diferă în funcție de specialitatea pentru care candidează. Dosarele se depun în luna noiembrie 2026, la Serviciul RUNOS, din cadrul unității medicale.
Angajări la Spitalul Județean Ploiești: un post la Chirurgie plastică
Pentru Secția de Chirurgie plastică și reparatorie, Spitalul Județean de Urgență Ploiești organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist.
Candidații care doresc să participe la selecție trebuie să depună dosarele de înscriere până la data de 13 noiembrie 2026, ora 14:00.
Documentele se depun la Serviciul RUNOS, la sediul spitalului din strada Găgeni nr. 100, Ploiești.
Două posturi disponibile la Gastroenterologie
Și Secția de Gastroenterologie are nevoie de personal medical. Spitalul a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea a două posturi cu normă întreagă:
Un post de medic rezident în anul V, specialitatea gastroenterologie;
Un post de medic specialist, confirmat în specialitatea gastroenterologie.
Pentru ambele poziții, termenul-limită de depunere a dosarelor este 18 noiembrie 2026, ora 14:00.
Candidații trebuie să depună documentele necesare la Serviciul RUNOS, la sediul Spitalului Județean de Urgență din strada Găgeni nr. 100.
Șase medici sunt căutați la UPU-SMURD Ploiești
Cele mai multe posturi disponibile sunt în cadrul Unității de Primiri Urgențe – UPU-SMURD, unde spitalul organizează concurs pentru angajarea a șase medici în specialitatea medicină de urgență.
Posturile sunt repartizate astfel:
Trei posturi de medic specialist în medicină de urgență;
Trei posturi de medic rezident în anul V, specialitatea medicină de urgență.
Toate cele șase poziții sunt cu normă întreagă, iar angajarea se va face în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată.
Concursul se desfășoară potrivit prevederilor Ordinului ministrului Sănătății nr. 166/2023, cu modificările și completările ulterioare.
Data-limită pentru înscriere este 11 noiembrie 2026, ora 14:00.
Dosarele trebuie depuse la Serviciul RUNOS al spitalului, situat pe strada Găgeni nr. 100, în Ploiești.
Unde pot obține candidații informații despre concursurile de angajare
Medicii interesați de posturile scoase la concurs pot solicita informații suplimentare direct de la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești.
Pentru detalii privind condițiile de participare, documentele necesare și desfășurarea concursurilor, candidații pot apela numărul de telefon 0244 537 711, interior 179 – Secretariat.
Termenele de înscriere sunt diferite pentru fiecare specialitate, astfel că persoanele interesate trebuie să verifice data-limită corespunzătoare postului pentru care doresc să candideze.
Cele opt posturi disponibile reprezintă o oportunitate de angajare pentru medicii specialiști și rezidenții aflați în ultimul an de pregătire care doresc să își desfășoare activitatea în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Ploiești.
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