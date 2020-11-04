18 unități de învățământ din Prahova trec în scenariul roșu

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a aprobat, azi, trecerea în Scenariul 3
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a aprobat, azi, trecerea în Scenariul 3 de lucru (exclusiv online) pentru 18 unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a apariţiei unor cazuri de infectare cu noul coronavirus în cazul elevilor şi/sau personalului didactic şi nedidactic. Iată lista unităţilor vizate:
1. COLEGIUL NAŢIONAL „NICHITA STANESCU”, PLOIEŞTI Scenariu 3
2. COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, PLOIEŞTI Scenariu 3
3. GPP NR. 40, PLOIEŞTI- Grupa mica „Gargarite” Scenariu 3
4. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚ „PROF. D.M. DAN”, SAT MAGULA,COM. TOMSANI- structura ŞCOALA Gimn. Loloiasca- clasele a II-a si a-III-a Scenariu 3
5. LICEUL TEHN. DE SERVICII „SF. APOSTOL ANDREI”, PLOIEŞTI Scenariu 3
6. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚ NR.1, TELEGA- structura ŞCOALA PRIMARA BUSTENARI – clasele a III-a si a IV-a- Scenariu 3
7. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚, COM. BRAZI -clasa pregatitoare Scenariu 3
8. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚, COM. ARICESTII RAHTIVANI – structura ŞCOALA Stoienesti- clasele a V-a, a VI-a si a VIII-a Scenariu 3
9. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚ „EROILOR”,COM. LIPANESTI- structura Sc. G. „Spirea Sorescu”- Zamfira -cls-V-VIII Scenariu 3
10. LICEUL TEHN. „C.CANTACUZINO”+structuri, BÄ‚ICOI Scenariu 3
11. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚, COM. POSEŞTI-PÄ‚MANTENI- GIMNAZIU-cls V-VIII Scenariu 3
12. LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, CAMPINA Scenariu 3
13. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚ „B.P. HASDEU”-CAMPINA-cls 0-IV Scenariu 3
14. ŞCOALA PROFESIONALA, COMUNA CERASU-cls V-VIII Scenariu 3
15. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚ „G. COSBUC”, PLOIEŞTI Scenariu 3
16. ŞCOALA GIMNAZIALÄ‚ „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, DUMBRAVESTI- grupa mica GPN Plopeni-Sat Scenariu 3
17. ŞCOALA POSTLICEALA SANITARA „REGINA MARIA DE ROMANIA”- PLOIEŞTI- IA Scenariu 3
18. GPP 28, PLOIEŞTI- grupa mijlocie „STELUTE” Scenariu 3
În cazul în care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ nu semnalează Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi Direcţiei de Sănătate Publică Prahova apariţia unor noi cazuri de îmbolnăviri, după expirarea celor 14 zile de suspendare vor fi reluate cursurile şcolare conform scenariului anterior suspendării/ scenariului aplicabil ratei incidenţei cumulate din localitate (numărul total de cazuri noi de COVID-19 din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori).
Sursa: Realitatea de Prahova