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Accident grav în Bușteni: doi pietoni, inconştienţi după ce au fost loviţi de o maşină. Trafic blocat complet

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 6 iul. 2026, 08:18

Doi pietoni aflaţi în traversarea DN1, în dreptul staţiunii prahovene Buşteni, au fost răniţi grav duminică seară, fiind în stare de inconştienţă, după ce au fost acroşaţi de o maşină. În urma impactului, traficul rutier în zonă este blocat complet, iar pe ambele sensuri de mers s-au format coloane lungi de autovehicule.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, accidentul a avut loc duminică seară, pe DN1, în staţiunea Buşteni, judeţul Prahova. Conducătorul unui autoturism a acroşat doi pietoni care traversau drumul.

„În urma impactului, a rezultat rănirea acestora, care în prezent sunt inconştienţi”, precizează sursa citată.

Din cauza accidentului, circulaţia rutieră a fost oprită complet pe ambele sensuri de mers. Valorile de trafic sunt ridicate, iar coloanele de maşini s-au extins în ambele direcţii de deplasare.

Poliţiştii rutieri estimează că circulaţia ar putea fi reluată în jurul orei 22:00, în funcţie de evoluţia intervenţiei echipajelor aflate la faţa locului.

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