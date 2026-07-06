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Momentul în care două surori sunt spulberate pe o trecere de pietoni din Bușteni. Copilele au ajuns în stare gravă la spital - VIDEO

FOTO: Captură Facebook/Bușteni Live

FOTO: Captură Facebook/Bușteni Live

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat6 iul. 2026, 08:24
SursăRealitatea PLUS

Două surori în vârstă de 9 și 16 ani au fost spulberate duminică pe o trecere de pietoni în Bușteni. În urma impactului violent, victimele au fost aruncate pe sensul opus de mers, unde au fost lovite de o altă mașină. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Un șofer în vârstă de 63 de ani, care circula dinspre Ploiești către Brașov, le-a acroșat pe cele două minore în momentul în care acestea traversau drumul.

Impactul a fost atât de violent încât fetele au fost proiectate pe sensul opus de mers, unde au fost lovite de un alt autoturism.

Cele două victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Traficul pe DN1 a fost restricționat pe durata intervenției și a cercetărilor, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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