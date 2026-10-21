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Alexandru Constandachi, cunoscut ca „Justițiarul de Berceni”, arestat la domiciliu pentru sechestrare

Justițiarul de Berceni

Justițiarul de Berceni

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat21 oct. 2026, 12:18
Sursăziare

Alexandru Constandachi, poreclit „Justițiarul de Berceni”, și un al doilea bărbat au fost plasați miercuri, 21 octombrie, în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Parchetul a precizat că aceștia ar fi sechestrat și agresat un tânăr în Ploiești.

Parchetul a oferit informații suplimentare despre incidentul din Ploiești, explicând mecanismul prin care inculpații ar fi împiedicat victima să părăsească locul faptei. Conform detaliilor furnizate de procurori, cei doi bărbați au blocat accesul tânărului într-un spațiu închis, unde acesta a fost agresat fizic.

Măsura preventivă a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile. Alexandru Constandachi este identificat în spațiul public prin porecla „Justițiarul de Berceni”, denumire sub care este cunoscut în mediul online.

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