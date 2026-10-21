Alexandru Constandachi, cunoscut ca „Justițiarul de Berceni”, arestat la domiciliu pentru sechestrare

Publicat 21 oct. 2026, 12:18 Sursă ziare

Alexandru Constandachi, poreclit „Justițiarul de Berceni”, și un al doilea bărbat au fost plasați miercuri, 21 octombrie, în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Parchetul a precizat că aceștia ar fi sechestrat și agresat un tânăr în Ploiești.

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