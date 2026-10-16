Angajat prins în flagrant în Prahova: ar fi furat 100 de recipiente cu șampon și 80 de litri de detergent

Publicat 16 oct. 2026, 14:43 Sursă realitatea.net

Un angajat din Albești-Paleologu, Prahova, a fost surprins de jandarmi în timp ce ar fi scos din firmă 100 de recipiente cu șampon și 80 de litri de detergent.

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