Angajat prins în flagrant în Prahova: ar fi furat 100 de recipiente cu șampon și 80 de litri de detergent

Un angajat din Albești-Paleologu, Prahova, a fost surprins de jandarmi în timp ce ar fi scos din firmă 100 de recipiente cu șampon și 80 de litri de detergent.
Un bărbat angajat al unei societăți comerciale din Albești-Paleologu, județul Prahova, a fost surprins de jandarmi în timp ce ar fi sustras produse din incinta firmei. Acesta arunca marfa peste gardul depozitului, după care ieșea în exterior pentru a o recupera. În urma verificărilor, au fost identificate 100 de recipiente cu șampon și 80 de litri de detergent lichid.
Cum ar fi încercat angajatul să scoată produsele din depozit
Incidentul a fost observat de o patrulă a Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, care se afla în zona localității Albești-Paleologu.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, jandarmii au remarcat un bărbat care arunca mai multe produse peste gardul unei societăți comerciale, apoi le recupera din afara incintei.
În urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul era angajat al firmei respective. Produsele pregătite pentru a fi scoase din depozit constau în 100 de recipiente cu șampon și 80 de litri de detergent lichid.
Jandarmii au sesizat organele de urmărire penală
După constatarea incidentului, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală, iar cazul urmează să fie cercetat de instituțiile competente.
Cercetările vor stabili împrejurările în care s-a produs fapta și toate detaliile necesare pentru clarificarea situației.
Până la finalizarea verificărilor, acuzațiile trebuie tratate în conformitate cu prezumția de nevinovăție.