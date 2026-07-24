Bolojan, declarații controversate după moartea bebelușului de la Marie Curie. Premierul demis spune că spitalele au prea multe paturi

Publicat 24 iul. 2026, 08:10 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a făcut noi declarații controversate despre sistemul medical din România. Premierul demis susține că gradul de ocupare este prea mic în multe spitale și că nu se justifică deblocarea tuturor posturilor solicitate, deși mai multe unități medicale se confruntă cu un deficit grav de personal, conform Realitatea PLUS.

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