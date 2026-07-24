Bolojan, declarații controversate după moartea bebelușului de la Marie Curie. Premierul demis spune că spitalele au prea multe paturi

Ilie Bolojan a făcut noi declarații controversate despre sistemul medical din România. Premierul demis susține că gradul de ocupare este prea mic în multe spitale și că nu se justifică deblocarea tuturor posturilor solicitate, deși mai multe unități medicale se confruntă cu un deficit grav de personal, conform Realitatea PLUS.
Declarațiile au fost făcute la mai puțin de o zi după moartea unui bebeluș care aștepta eliberarea unui loc la ATI, la Spitalul Marie Curie. În această unitate, cele 22 de posturi deblocate de Executiv sunt considerate insuficiente de personalul medical.
Bolojan: Sunt spitale dedicate angajaților
Ilie Bolojan a declarat că, în această perioadă, autoritățile au primit solicitări pentru deblocarea a 26.000 de posturi în sistemul public de sănătate, în condițiile în care în sector lucrează aproximativ 193.000 de oameni.
„Suntem în situația în care la aproximativ 193.000 de angajați care lucrează în sectorul de sănătate, în sectorul public din România, ni s-au solicitat în această perioadă aprobarea deblocării a 26.000 de posturi. Discutăm de peste 10%, mai mult de 10% din numărul de posturi care sunt în totalitate”, a declarat Ilie Bolojan.
Acesta a mai spus că gradul mediu de ocupare a celor 132.000 de paturi din spitalele românești este de 63%, în timp ce în unele unități ajunge la numai 40-45%.
„Avem în jur de 50-60 de spitale în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total contract. Deci sunt spitale care practic sunt dedicate angajaților”, a afirmat premierul demis.
Deficit grav de personal la Spitalul Marie Curie
În timp ce Bolojan vorbește despre spitale cu prea mulți angajați și paturi neocupate, personalul de la Marie Curie avertizează că lipsa oamenilor pune în pericol funcționarea secției ATI. Cel mai mic pacient internat aici are doar 27 de săptămâni, iar cel mai mare are un an și două luni.
Șeful secției ATI, Cătălin Cârstoveanu, atrage atenția că unitatea a pierdut angajați cu o experiență de aproximativ zece ani, iar pregătirea unor noi specialiști necesită timp.
„În cât timp o să creăm oameni precum cei pe care i-am avut, pentru că ne-au plecat oameni care de 10 ani erau experimentați în locul acesta?”, a declarat Cătălin Cârstoveanu.
Și angajații secției spun că numărul pacienților și nevoile lor cresc, în timp ce personalul este tot mai puțin.
„Pacienții sunt din ce în ce mai mulți, cu necesități din ce în ce mai mari, iar noi suntem din ce în ce mai puțini”, a declarat Georgiana Gheorghe, asistentă în secția ATI Marie Curie.
Bolojan spune că România are prea mulți absolvenți de medicină
Ilie Bolojan a criticat și numărul mare de absolvenți ai facultăților de medicină, susținând că acesta depășește necesarul sistemului. Potrivit acestuia, dintre cei aproximativ 7.000 de absolvenți anual, numai 1.000-1.500 ajung să fie angajați la finalul rezidențiatului.
„Gândiți-vă că în fiecare an școlarizăm aproximativ 7.000 de medici, deci avem 7.000 de absolvenți. Avem 4.000-5.000 care își iau rezidențiatul, rămân anii de rezidențiat și la final avem 1.000-1.500 care sunt angajați în sistem. Deci avem o situație în care numărul de absolvenți este mai mare decât necesarul nostru”, a declarat Ilie Bolojan.