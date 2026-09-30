Când intră bursele elevilor în 2026-2027. Data exactă a primei plăți și câți bani primesc elevii
Burse elevi
Când intră bursele elevilor în 2026-2027? Prima plată este programată pe 20 noiembrie. Vezi câți bani primesc elevii pentru septembrie și octombrie.
Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 vor primi prima plată în luna noiembrie. Conform calendarului prevăzut de metodologia în vigoare, 20 noiembrie 2026 este data stabilită pentru plata burselor aferente lunilor septembrie și octombrie.
Așadar, prima bursă din noul an școlar nu este achitată separat pentru luna septembrie. Banii pentru septembrie și octombrie sunt plătiți împreună în noiembrie.
Când intră bursele în noiembrie 2026
Prima plată a burselor pentru anul școlar 2026-2027 este programată pentru 20 noiembrie 2026.
Metodologia stabilește că bursele sunt plătite, în mod obișnuit, în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Pentru începutul anului școlar există însă o regulă specială: drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie sunt achitate împreună.
După prima plată, bursele vor fi achitate lunar, conform calendarului prevăzut de metodologie.
Câți bani primesc elevii în 2026-2027
În anul școlar 2026-2027, cuantumurile de referință prevăzute de metodologia burselor sunt:
Ministerul Educației și Cercetării a stabilit aceste cuantumuri în metodologia-cadru privind acordarea burselor școlare.
În funcție de situația concretă și de tipul bursei, unii elevi pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie.
Câți bani vor primi elevii la prima plată
Deoarece prima plată din 2026-2027 acoperă lunile septembrie și octombrie, pentru un elev care beneficiază de aceeași bursă în ambele luni, suma aferentă celor două luni este:
bursa de merit: 900 de lei;
bursa socială: 600 de lei;
bursa tehnologică: 600 de lei.
Suma efectivă primită de fiecare elev depinde însă de perioada pentru care este eligibil și de tipul bursei acordate.
Bursa de merit este de 450 de lei pe lună
Bursa de merit are un cuantum de 450 de lei lunar.
Potrivit metodologiei, aceasta se acordă elevilor eligibili în funcție de criteriile stabilite pentru fiecare categorie de clasă și nivel de învățământ. În cazul claselor pentru care se aplică procentul prevăzut de metodologie, sunt incluși elevii care îndeplinesc condițiile de medie și de clasare.
Pentru prima plată, dacă elevul este beneficiar pentru ambele luni, suma aferentă burselor de merit pentru septembrie și octombrie ajunge la 900 de lei.
Bursa socială este de 300 de lei pe lună
Elevii care îndeplinesc condițiile pentru bursa socială primesc 300 de lei pe lună.
Bursa socială se acordă elevilor aflați în situațiile prevăzute de metodologia-cadru, inclusiv în funcție de situația materială, familială sau medicală. Pentru această categorie sunt prevăzute condiții specifice și, în anumite situații, documente justificative.
Pentru lunile septembrie și octombrie, un beneficiar eligibil pentru ambele luni ar urma să primească 600 de lei la prima plată.
Bursa tehnologică este de 300 de lei
Elevii din învățământul profesional care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie pot beneficia de bursa tehnologică, în valoare de 300 de lei pe lună.
Și în acest caz, prima plată din 20 noiembrie 2026 va include drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie, pentru elevii care au fost eligibili în această perioadă.
Ce trebuie să facă școlile înainte de plata burselor
Pentru efectuarea primei plăți, unitățile de învățământ trebuie să transmită datele necesare privind beneficiarii și sumele estimate.
Conform metodologiei, pentru plata burselor aferente lunilor septembrie și octombrie, școlile trebuie să transmită informațiile către inspectoratele școlare până la 20 octombrie. Ulterior, inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației și Cercetării.
Când se plătesc bursele după noiembrie
După prima plată, regula generală este simplă: bursele se plătesc lunar, în data de 20, pentru luna precedentă.
Dacă data de 20 este zi de repaus săptămânal, sărbătoare legală sau altă zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară, potrivit metodologiei.
Astfel, pentru elevi și părinți, data de 20 noiembrie 2026 este principalul reper pentru prima plată din anul școlar 2026-2027.
Întrebări frecvente despre bursele elevilor în 2026-2027
Când intră prima bursă în anul școlar 2026-2027?
Prima plată este programată pentru 20 noiembrie 2026 și acoperă drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie.
Cât este bursa de merit în 2026-2027?
Bursa de merit are un cuantum de 450 de lei pe lună.
Cât este bursa socială?
Bursa socială este de 300 de lei pe lună, conform cuantumurilor prevăzute de metodologia în vigoare.
Cât este bursa tehnologică?
Bursa tehnologică este de 300 de lei pe lună pentru elevii eligibili din învățământul profesional.
Cât primesc elevii la prima plată?
Prima plată acoperă lunile septembrie și octombrie. Astfel, pentru două luni complete, suma este de 900 de lei pentru bursa de merit și 600 de lei pentru bursa socială sau tehnologică.
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