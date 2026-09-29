Imagini neobișnuite din New Jersey: un rechin a ajuns printre case după inundații

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 20:10

Un pui de rechin a fost filmat înotând pe o stradă inundată din Surf City, New Jersey, în timpul furtunii puternice care a lovit coasta de est a Statelor Unite.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre FurtunaAmericarechin