Catastrofă în Nepal după prăbușirea unui ghețar. Peste 1.250 de morți, 4.200 de dispăruți și pagube de 2,56 miliarde de dolari
Dezastru viitură Nepal
Nepalul se confruntă cu una dintre cele mai grave catastrofe din ultimii ani, după inundațiile declanșate de prăbușirea unui ghețar. Cel puțin 1.252 de oameni au murit, peste 4.200 sunt dați dispăruți, iar aproximativ 20.000 de locuințe vor trebui reconstruite.
Inundaţiile devastatoare declanşate săptămâna trecută de prăbuşirea unui gheţar au provocat pagube materiale în valoare de cel puţin 2,56 miliarde de dolari în Nepal. Autoritățile estimează că aproximativ 20.000 de case vor trebui reconstruite, în timp ce echipele de salvare continuă să caute muncitori blocați în tunelurile unor proiecte hidroenergetice și mii de persoane date dispărute.
Bilanțul uman este dramatic. Cel puțin 1.252 de persoane au murit în Nepal, peste 4.200 sunt în continuare date dispărute, iar alte mii au fost strămutate. În Tibet, autoritățile chineze au raportat 21 de morți și 541 de persoane dispărute.
Cât de mari sunt pagubele provocate de inundațiile din Nepal?
Costul estimat al măsurilor inițiale de refacere pentru primele patru luni se ridică la aproximativ 52,6 milioane de dolari, potrivit lui Dharma Raj Upreti, șeful Autorității Naționale pentru Reducerea Riscurilor și Gestionarea Dezastrelor.
Banii sunt necesari pentru refacerea drumurilor, construirea unor adăposturi temporare și restabilirea aprovizionării cu apă potabilă și energie electrică.
Estimarea totală a pagubelor ajunge însă la cel puțin 2,56 miliarde de dolari, iar costurile finale ale reconstrucției ar putea fi mult mai mari.
Cum a început dezastrul din Nepal?
Prăbușirea unui ghețar, pe 26 august, a declanșat o avalanșă uriașă de gheață, roci și noroi care a măturat regiunea de frontieră cu China. Așezări întregi au fost devastate, iar în unele sate foarte puține locuințe au rămas intacte.
„Estimările noastre preliminare indică faptul că 7.500 de case au fost complet distruse, fiind fie luate de ape, fie îngropate sub dărâmături şi noroi”, a declarat pentru Reuters Dharma Raj Upreti.
Dezastrul a readus în atenție riscurile generate de topirea ghețarilor. Specialiștii avertizează că aproximativ 15 milioane de oameni din întreaga lume sunt expuși inundațiilor glaciare, iar lacurile formate prin topirea accelerată a gheții pot deveni un pericol major pentru comunitățile aflate în aval.
15 milioane de oameni sunt expuși inundațiilor glaciare
Câte locuințe vor trebui reconstruite?
Chiar și o parte dintre casele care au rămas în picioare sunt considerate nelocuibile. Autoritățile estimează că aproximativ 20.000 de locuințe vor trebui reconstruite în alte zone, considerate mai sigure.
„Anticipăm că resursele necesare pentru reconstrucţie vor fi considerabile”, a declarat ministrul de Externe, Shisir Khanal, în fața ambasadorilor străini prezenți la Kathmandu.
Guvernul încearcă acum nu doar să refacă infrastructura distrusă, ci și să găsească zone în care comunitățile afectate să poată fi relocate fără riscul producerii unor noi catastrofe.
Câte persoane au murit și câte sunt încă dispărute?
Cel puțin 1.252 de persoane și-au pierdut viața în Nepal, după ce forța apelor a distrus case, școli și străzi din localitățile aflate în apropierea graniței cu Tibetul.
Peste 4.200 de oameni sunt dați dispăruți, iar alte mii de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele.
China a raportat separat 21 de morți în Tibet și alte 541 de persoane dispărute.
Cabinetul premierului Balendra Shah a stabilit ziua de 7 septembrie, a treisprezecea zi de la dezastru, drept zi de doliu național în Nepal. În tradiția hindusă, a treisprezecea zi marchează în mod tradițional încheierea perioadei oficiale de doliu.
Câți militari participă la operațiunile de salvare?
Peste 9.300 de militari ai armatei nepaleze au fost mobilizați în zonele Timure, Nuwakot, Dhading, Chitwan și Nawalparasi de Est.
Aceștia participă la căutarea și salvarea persoanelor dispărute, recuperarea trupurilor, deblocarea drumurilor și acordarea de asistență medicală de urgență.
Autoritățile au anunțat că 583 de cetățeni străini sunt dați dispăruți. Mulți sunt pelerini sau turiști care se aflau în regiune pentru drumeții montane.
Sunt sute de oameni blocați în tuneluri?
Operațiunile de salvare continuă și în tunelurile unor proiecte hidroenergetice. Potrivit unui ofițer al armatei, despre aproximativ 900 de persoane se crede că ar putea fi blocate în astfel de galerii.
La căutări participă și experți din India, Coreea de Sud și China.
Purtătorul de cuvânt al armatei, Raja Ram Basnet, a anunțat că două trupuri neînsuflețite au fost recuperate din tunelul centralei hidroelectrice Langtang Khola.
Nepalul ceruse Chinei avertizări mai rapide înainte de catastrofă
Cu doar câteva luni înaintea viiturii devastatoare, autoritățile nepaleze discutaseră cu partea chineză despre necesitatea unui schimb mai rapid de informații privind inundațiile, fenomenele meteorologice și pericolele asociate ghețarilor. Nepalul ceruse inclusiv informații mai rapide despre eventuale modificări periculoase în zonele glaciare.
Nepalul ceruse Chinei avertizări timpurii înainte de viitura devastatoare
După dezastru, China a trimis un al treilea transport de ajutoare în Nepal, care include corturi, pături, costume de protecție medicală și echipamente pentru comunicații prin satelit. Serviciile meteorologice din cele două țări continuă, de asemenea, să facă schimb de informații.
Australia a promis la rândul său sprijin suplimentar și a anunțat că va pune la dispoziția autorităților nepaleze date din domeniul telecomunicațiilor, care ar putea ajuta la localizarea unor persoane dispărute.
Ce legătură fac autoritățile cu schimbările climatice?
Atât China, cât și Nepalul au atribuit inundațiile schimbărilor climatice, iar oficialii nepalezi atrag atenția asupra vulnerabilității regiunii Himalaya.
„Nepalul contribuie cu o pondere neglijabilă la emisiile globale, însă populaţia noastră suportă o povară disproporţionată a efectelor încălzirii regiunii himalayene”, a declarat ministrul de Externe Shisir Khanal.
Topirea accelerată a ghețarilor poate modifica rapid peisajul montan și poate favoriza formarea sau destabilizarea lacurilor glaciare, crescând riscul unor viituri extrem de violente.
Cum încearcă autoritățile să îi readucă pe copii la școală?
Pe lângă operațiunile de salvare și reconstrucție, autoritățile încearcă să restabilească treptat viața normală în comunitățile afectate.
UNICEF a anunțat că cel puțin 22.000 de copii au nevoie urgentă de apă potabilă sigură și de servicii de salubritate și igienă.
„Prioritatea noastră este restabilirea vieţii normale. Analizăm posibilitatea ca elevii să urmeze cursurile în centrele de cazare temporară”, a declarat Phanindra Paudel, oficial al Centrului Național pentru Operațiuni de Urgență din Nepal.
Una dintre marile probleme este găsirea unor spații sigure pentru reluarea cursurilor. Numeroase școli au fost distruse sau grav avariate.
„Căutăm clădiri sigure şi libere sau alte şcoli unde să putem relua cursurile. Clădirea şcolii a fost complet distrusă de ape, aşa că va trebui să construim una nouă într-o locaţie mai sigură”, a spus Rajendra Dawadi, directorul unei școli care a contribuit la evacuarea la timp a aproximativ 900 de elevi.
Pentru miile de familii care și-au pierdut locuințele, revenirea la normal va dura însă mult mai mult.
„Merg la locul respectiv aproape în fiecare zi. Pot recunoaşte locul unde se afla casa noastră, dar acum nu mai există nicio urmă a acesteia. Nu putem reconstrui în acelaşi loc, deoarece nu este sigur. Aştept ca guvernul să ne relocheze într-o zonă mai sigură”, a povestit Shanti Sunar, care și-a pierdut atât casa, cât și micul magazin pe care îl administra.
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