Cele două fețe ale plasticului. Invenția care ne salvează viața, dar ne distruge planeta

Publicat 10 iul. 2026, 19:40 Actualizat 10 iul. 2026, 19:45 Sursă Realitatea PLUS

Peste 450 de milioane de tone de plastic sunt produse anual la nivel global. Deși a devenit cel mai mare inamic al mediului, eliminarea lui bruscă ar provoca un colaps umanitar: spitalele s-ar opri în doar câteva ore fără seringi sterile, mănuși chirurgicale sau pungi de sânge. Omenirea se află astăzi într-un paradox periculos: nu poate trăi fără materialul care, treptat, o îmbolnăvește.

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