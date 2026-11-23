Proiectul de comasare voluntară a comunelor cu cel mult 1.500 de locuitori, lansat de Ministerul Dezvoltării, a generat poziții divergente în rândul primarilor din Prahova.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus în dezbatere publică, vineri, 20 noiembrie 2026, un proiect de lege care prevede comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Măsura țintește prioritar comunele cu o populație de cel mult 1.500 de locuitori, conform datelor recensământului din 2021.
În județul Prahova, 11 comune se află sub acest prag demografic: Jugureni, Tătaru, Salcia, Talea, Cosminele, Lapoș, Călugăreni, Ariceștii Zeletin, Secăria, Boldești-Grădiștea și Cărbunești. Proiectul stipulează că reședința noii comune va fi localitatea cu cele mai mari venituri proprii pe cap de locuitor, iar în caz de egalitate, criteriul decisiv va fi populația.
Reacții divergente ale edililor
Iulian Marian Gherghe, primarul comunei Salcia (PNL), a subliniat necesitatea implicării directe a cetățenilor în procesul de decizie. Localitatea sa avea 843 de locuitori la recensământul din 2021.
Laurențiu Ion Bădică, primarul comunei Șoimari (PSD), a avansat ideea ca administrațiile locale mai mari să preluze serviciile publice ale comunelor învecinate cu populație redusată. Șoimari număra peste 2.600 de locuitori la recensământul din 2021, iar primăria are în subordine 19 angajați.
Lucian Gabriel Bucur, primarul comunei Surani (PNL), a atras atenția asupra aspectelor de infrastructură și trafic. Comuna Surani are aproximativ 1.700 de locuitori și este singura din zonă unde s-au introdus gazele naturale, având rețea de apă și lucrări de canalizare în desfășurare.
Edilul a mai menționat că dispun de două microbuze școlare, aspect considerat relevant în cazul unei eventuale comasări a unităților de învățământ.
Cadrul legal și beneficiile propuse
Potrivit Ministerului Dezvoltării, în România există 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, care însumează 479.290 de persoane. Scăderea semnificativă a populației în ultimele două decenii este invocată ca motiv principal pentru această reformă administrativă.
Proiectul permite comasarea a două sau mai multe comune din același județ, care formează un teritoriu continuu și sunt conectate printr-un drum național, județean sau comunal. Procedura se inițiază prin hotărâri ale consiliilor locale, însă implementarea este condiționată de organizarea unor referendumuri locale. Votul trebuie să fie valabil și favorabil în cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate pentru ca procesul să continue.
Beneficiile propuse pentru locuitorii comunelor care aleg să se unească includ reducerea impozitelor la jumătate pentru locuințe și terenuri, timp de cinci ani. Guvernul a anunțat, de asemenea, un program de sprijin pentru investiții cu un buget de 4 miliarde de lei, destinat comunităților care intră în acest proces.