De la 37 de grade la 19: schimbare bruscă a vremii în România. Elena Mateescu: „Marți se va răci accentuat”

Publicat 16 aug. 2026, 16:58 Actualizat 16 aug. 2026, 17:00 Sursă Realitatea PLUS

Este cod galben de caniculă în majoritatea zonelor țării. Meteorologii anunță pentru zilele următoare temperaturi care ajung la 37 de grade. De marți însă, temperaturile vor scădea brusc.

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