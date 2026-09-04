Fostul șef al Biroului Rutier Ploiești, condamnat după ce a incendiat arhiva Poliției. Ce pedeapsă a primit

Laurențiu Drăghici, fostul șef al Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, a primit 1 an și 2 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a recunoscut acuzația privind distrugerea unor documente ale instituției.
Potrivit anchetatorilor, în ianuarie 2026 au fost scoase din sediul Biroului Rutier aproximativ 2.500 de kilograme de înscrisuri oficiale.
Printre documente se aflau registre, condici, adrese, reclamații, sesizări, procese-verbale și rapoarte. Unele dintre acestea conțineau informații clasificate drept secrete de serviciu, iar pentru o parte dintre acte nici măcar nu expirase termenul legal de păstrare.
Aproximativ 1.500 de kilograme au fost arse
O parte importantă din documente, aproximativ 1.500 de kilograme, a fost transportată și arsă într-un container aflat în curtea Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă din Boldești-Scăeni, potrivit datelor prezentate de Judecătoria Ploiești.
Anchetatorii susțin că documentele au fost scoase din sediul Poliției în urma unui plan prestabilit. Angajații unei firme private ar fi fost determinați să ridice arhiva, fără să cunoască faptul că actele urmau să fie distruse.
Fostul șef a recunoscut fapta
Laurențiu Drăghici a încheiat cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției. Dosarul a ajuns la Judecătoria Ploiești pentru verificarea și soluționarea acordului.
Instanța a stabilit pedeapsa de 1 an și 2 luni de închisoare, însă aplicarea acesteia a fost amânată pentru o perioadă de supraveghere de doi ani. Prin urmare, fostul polițist nu execută în prezent pedeapsa în regim de detenție.
40 de zile de muncă în folosul comunității
Pe lângă termenul de supraveghere, fostul șef al Biroului Rutier trebuie să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Activitatea poate fi desfășurată la Centrul Județean de Cultură Prahova sau la CSM – Hipodromul Ploiești.
Dacă nu respectă obligațiile stabilite sau comite o nouă infracțiune în perioada de supraveghere, amânarea poate fi revocată, iar pedeapsa poate fi executată în regim de detenție.
A fost suspendat din funcție
Laurențiu Drăghici a fost suspendat din funcția de șef al Biroului Rutier după ce a fost pus sub acuzare în dosarul privind distrugerea documentelor.
În anchetă a fost inculpat și un subaltern al acestuia. Cei doi au fost cercetați sub control judiciar.
Instanța a apreciat că fapta este deosebit de gravă, având în vedere că documentele aparțineau unei instituții publice și că unele dintre ele trebuiau păstrate în continuare.