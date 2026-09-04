Fostul șef al Biroului Rutier Ploiești, condamnat după ce a incendiat arhiva Poliției. Ce pedeapsă a primit

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 15:17

Laurențiu Drăghici, fostul șef al Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, a primit 1 an și 2 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a recunoscut acuzația privind distrugerea unor documente ale instituției.

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