Haos pe aeroportul din Manchester: zeci de pasageri uitați într-un terminal, avionul a decolat fără ei

Zeci de pasageri uitați într-un terminal, avionul a decolat fără ei

Un incident rar a avut loc luni dimineață pe aeroportul din Manchester, unde un avion al companiei Jet2, cu destinația Alicante, a decolat fără zeci de pasageri care trecuseră deja de controlul de îmbarcare.

Cel puțin 35 de turiști au rămas blocați pe scările unui terminal, după ce și-au prezentat pașapoartele și au scanat cărțile de îmbarcare pentru zborul programat la ora 7:00. Oamenii au așteptat să fie preluați pentru îmbarcare, fie prin deschiderea ușilor către pistă, fie cu un autobuz care să îi transporte la aeronavă.

După aproximativ 40 de minute de așteptare, fără nicio informație din partea personalului aeroportuar sau a companiei aeriene, pasagerii au realizat că situația este neobișnuită. Abia ulterior, un angajat al aeroportului le-a confirmat că avionul plecase deja.

Potrivit martorilor, reprezentanți ai companiei Jet2 ar fi admis că incidentul este fără precedent. Operatorul aerian a anunțat deschiderea unei anchete interne pentru a stabili cum a fost posibil ca pasageri validați pentru îmbarcare să fie lăsați în urmă.