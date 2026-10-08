Începe pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Programul slujbelor de la Iași

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 oct. 2026, 08:19

Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva a început la Iași joi, 8 octombrie, la ora 6:00, cu citirea Acatistului „ocrotitoarei Moldovei” și se va încheia pe 15 octombrie. Sunt așteptați să sosească în oraș aproximativ 300.000 de pelerini.

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