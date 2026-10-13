ITM Prahova, amenzi de 428.000 de lei după 245 de controale

ITM Prahova a efectuat 245 de controale în septembrie 2026 și a aplicat amenzi de 428.000 de lei. Opt persoane au fost depistate muncind fără forme legale.
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Prahova a aplicat amenzi în valoare totală de 428.000 de lei în urma celor 245 de controale efectuate în județ, în luna septembrie 2026. În timpul verificărilor, inspectorii au identificat opt persoane care lucrau fără forme legale de angajare, iar angajatorii acestora au fost sancționați cu 320.000 de lei.
Potrivit datelor transmise de ITM Prahova, acțiunile de control au vizat atât respectarea legislației privind relațiile de muncă, cât și normele de securitate și sănătate în muncă.
Amenzi de 381.000 de lei pentru nereguli în relațiile de muncă
În luna septembrie, inspectorii ITM Prahova au efectuat 133 de controale în domeniul relațiilor de muncă. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 381.000 de lei.
Una dintre principalele probleme constatate a fost munca nedeclarată. Opt persoane au fost depistate desfășurând activități fără forme legale, iar sancțiunile aplicate angajatorilor în aceste cazuri s-au ridicat la 320.000 de lei.
Rezultatele controalelor evidențiază importanța respectării obligațiilor legale de către angajatori și a declarării tuturor raporturilor de muncă.
Verificări privind securitatea și sănătatea în muncă
În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, ITM Prahova a realizat alte 112 controale. Pentru neregulile constatate, inspectorii au aplicat nouă amenzi, în valoare totală de 47.000 de lei.
Totodată, patru echipamente de muncă au fost oprite din funcțiune, deoarece prezentau pericol de accidentare.
În aceeași perioadă, angajatorii au comunicat către ITM Prahova 43 de evenimente. În urma cercetărilor urmează să se stabilească dacă acestea reprezintă accidente de muncă sau evenimente produse în afara muncii.
ITM Prahova continuă controalele la angajatori
Reprezentanții instituției anunță că verificările vor continua în județul Prahova, cu accent pe prevenirea muncii nedeclarate și pe respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
Potrivit inspectorului-șef Dumitra Ionescu, respectarea legislației muncii nu trebuie privită doar prin prisma sancțiunilor, ci și ca o măsură esențială pentru protejarea drepturilor salariaților, prevenirea accidentelor și asigurarea unor condiții de muncă sigure.
ITM Prahova reamintește că angajatorii au obligația de a respecta legislația în vigoare, de a declara raporturile de muncă și de a asigura un mediu de lucru sigur pentru salariați.
Sursa: Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova