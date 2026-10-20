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„Justițiarul din Berceni” a fost reținut la Ploiești într-un dosar de agresiune și sechestrare

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat20 oct. 2026, 08:41
Sursăobservatorulph

Alexandru Constandachi, alias „Justițiarul din Berceni”, a fost reținut pentru 24 de ore la Ploiești într-un dosar privind acuzații de agresiune și sechestrare.

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul din Berceni”, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost audiat la Secția 4 de Poliție Ploiești. El a fost reținut alături de George Daniel Bozieru.

Potrivit surselor judiciare citate de Observatorul Prahovean, dosarul a fost deschis în urma unei plângeri depuse de un bărbat care susține că a fost agresat și sechestrat.

Judecătoria Ploiești va decide astăzi, 20 octombrie 2026, dacă acceptă solicitarea procurorului de caz privind arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor două persoane vizate de anchetă.

Înainte de a fi adus la Ploiești pentru audieri, Alexandru Constandachi a transmis un mesaj pe canalul său de TikTok în care anunța preluarea perchezițiilor și a mandatului de aducere.

Au venit de la Secția 4 Ploiești să ne facă percheziții și să ne aducă cu mandat de aducere în dosarul acelui posibil violator care a făcut plângere că l-am fi bătut și l-am fi sechestrat. O să fim duși acum la Secția 4 din Ploiești. Probabil vom fi reținuți

— a transmis Alexandru Constandachi pe TikTok, vineri, 19 octombrie Alexandru Constandachi

Alexandru Constandachi a câștigat notorietate prin campania online derulată pentru identificarea persoanelor suspectate de comportamente sexuale ilegale.

Până la finalizarea cercetărilor, persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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