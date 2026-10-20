„Justițiarul din Berceni” a fost reținut la Ploiești într-un dosar de agresiune și sechestrare

Publicat 20 oct. 2026, 08:41 Sursă observatorulph

Alexandru Constandachi, alias „Justițiarul din Berceni”, a fost reținut pentru 24 de ore la Ploiești într-un dosar privind acuzații de agresiune și sechestrare.

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