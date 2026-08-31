Ministrul Educației, despre concursul de admitere la liceu în 2027: „Regulile trebuie clarificate cât mai rapid”

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind concursul separat de admitere la liceu, afirmând că este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată, potrivit Agerpres.
El a arătat, într-o postare pe Facebook, că propunerea legislativă privind abrogarea sau prorogarea prevederilor referitoare la posibilitatea organizării, de către anumite licee şi pentru anumite specializări, a unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri a avut, săptămâna trecută, un ''traseu sinuos'' în Parlament.
Dezbaterea urmează să fie reluată marţi, în comisia de specialitate a Senatului, a anunţat ministrul.
''Este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul doreşte ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul şcolar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conţină şi o derogare explicită de la art. 10 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse Legii învăţământului preuniversitar intră în vigoare, potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului şcolar următor celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul şcolar 2027-2028. Până la modificarea şi intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are obligaţia de a aplica legea aflată în vigoare'', a precizat Dimian.
În acest sens, MEC trebuie să publice calendarul repartizării şi admiterii şi metodologia-cadru corespunzătoare.
Cum s-ar desfășura concursurile de admitere la liceu
Potrivit acestuia, de luni vor fi discutate în Comisia de dialog social metodologia revizuită şi calendarul admiterii.
''Dacă Parlamentul va decide abrogarea sau prorogarea prevederilor privind concursul separat de admitere, iar noua lege va intra în vigoare pentru anul şcolar 2026-2027, ministerul va modifica în consecinţă metodologia şi calendarul. Până atunci, este necesar să pregătim aplicarea legii existente. În acelaşi timp, analizând şi propunerile primite în procesul de consultare publică, se propune ca, dacă se va ajunge la organizarea acestor concursuri, regulile generale să ofere garanţii cât mai puternice de transparenţă, obiectivitate, echitate şi nediscriminare. Varianta iniţială a metodologiei prevedea deja că procedura elaborată de fiecare liceu trebuie să respecte aceste principii, iar inspectoratele şcolare trebuie să verifice respectarea lor în procesul de avizare'', a subliniat el.